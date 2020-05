Trentino: orso sbuca alle spalle di un bimbo che non perde la calma – VIDEO

Un video girato in Trentino ci mostra il momento ad alta tensione in cui un bimbo si allontana da un orso sbucato alle sue spalle senza perdere la calma.

Contrariamente a quanto si possa pensare, gli orsi sono animali che tendono a non essere aggressivi contro gli esseri umani. Questi enormi mammiferi attaccano l’uomo quasi esclusivamente quando si sentono minacciati. Non a caso, infatti, si suggerisce di non mostrarsi spaventati o aggressivi quando ci si trova davanti un esemplare.

Se si mantiene la calma e ci si allontana dalla loro zona, gli orsi vi osserveranno da lontano e non procederanno ad alcuna azione aggressiva. Qualora vi troviate nell’impossibilità di allontanarvi, si consiglia di fingersi morti (anche se questa teoria non è universalmente considerata valida), in tal modo il predatore non vi riterrà più una minaccia e vi lascerà in pace.

Bimbo si allontana dall’orso con calma e va tutto bene

Che gli orsi non ritengano solitamente l’essere umano una preda e che allontanarsi con calma dal loro territorio è un buon metodo per evitare lo scontro, lo dimostra un video girato da un padre di famiglia in Trentino. Lui, la moglie ed il figlio (il piccolo Alessandro) si trovavano ieri mattina sulla malga Nova di Sporminore, quando un orso è apparso alle spalle del piccolo tra i cespugli di mugo. Il padre chiama il figlio dicendogli di allontanarsi, ma di farlo con calma e senza concedere completamente le spalle al pericoloso mammifero. L’orso osserva i movimenti del piccolo da lontano e non accenna nemmeno per un istante ad attaccare, tuttavia le immagini comunicano una discreta ansia a chi le guarda e non conosce il finale.