Tevere, aereo da turismo precipitato: era decollato dall’aeroporto dell’Urbe

Aereo da turismo precipitato nel Tevere, era decollato dall’aeroporto dell’Urbe: si cerca un disperso, una persona soccorsa in eliambulanza.

Momenti drammatici si stanno vivendo in queste ore a Roma, dove un aereo biposto si è inabissato nel Tevere, poco dopo il suo decollo. Sono finora pochissime le informazioni che sono giunte sul drammatico incidente.

Leggi anche –> Tragedia in Trentino: aereo da turismo precipita in montagna

L’inabissamento sarebbe avvenuto, stando alle prime informazioni, all’altezza della Via Flaminia Nuova all’incrocio con via Vitorchiano. L’aereo a quanto pare sarebbe decollato dall’aeroporto dell’Urbe.

Leggi anche –> Tragedia sulle Alpi, aereo da turismo si schianta: 4 morti

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Precipita aereo da turismo nel Tevere: si cerca un disperso

Poco dopo il decollo, era scomparso dai radar. In questo momento, sul posto sono giunti i primi soccorritori e sono in corso le ricerche del relitto. Non si conosce il numero di persone coinvolte nell’incidente. A quanto pare, sul mezzo ci sarebbero stati soltanto i due piloti.

In questo momento, uno dei due uomini a bordo del piccolo velivolo, un Cessna, è stato soccorso e trasportato in eliambulanza in ospedale. Non ci sarebbero invece tracce di un’altra persona, che era con lui sul velivolo. A lanciare l’allarme è stato l’Enav, poco dopo il decollo del mezzo.