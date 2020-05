Cosa vedere stasera in tv: tutti i documentari di oggi 25 maggio

I documentari da guardare stasera in televisione: i consigli sui programmi migliori da vedere in tv.

Siamo entrati nella fase 2 di convivenza con il Coronavirus, abbiamo ricominciato ad uscire, ma la sera resta il momento in cui torniamo a casa. Ci accoccoliamo sul divano, guardiamo la televisione e viaggiamo con la fantasia. Già perché a oggi, di viaggiare in modo reale, non se ne parla ancora. La situazione è piuttosto complicata e di viaggiare oltre i confini regionali e nazionali ancora sembra impossibile. Affidiamoci così ai documentari in televisione per riuscire a viaggiare con la mente e con la fantasia. Cosa propone il palinsesto per questa sera, lunedì 25 maggio?

I documentari sulla natura da vedere stasera in televisione

I documentari in televisione non hanno mai il giusto spazio. È la frase che gli amanti dei viaggi e della natura dicono spesso. Ma in questo periodo di quarantena abbiamo visto come, invece, anche il mondo dei viaggi sia stato rivalutato per il palinsesto televisivo. Vediamo allora cosa ci aspetta per questa sera.

Io sono Venezia: su Rai Storia, alle 21.20 questa sera va in onda il documentario riguardante la storia della Serenissima Repubblica di Venezia in 100 minuti. Eventi storici, volti famosi, episodi emozionanti. La storia di Venezia viene raccontata con un ritmo incalzante che vi incollerà allo schermo.

Le basi segrete dei nazisti – Villa winter: su Focus invece questa sera andiamo alla scoperta di luoghi misteriosi e spesso dimenticati che hanno avuto però un’importante valenza storica. Come Villa Winter una struttura realizzata in un luogo inospitale, difficile da raggiungere e dotata di bunker e aree segrete.

I ribelli del fiume: su Discovery, canale Sky questa sera invece ci dedicheremo a questo docu-reality che racconta di un villaggio nel cuore dell’Idaho. Qui vivono delle persone che hanno fatto della natura selvaggia la loro casa e dipendono da un elicottero e alcune barche che viaggiano e pescano lungo il fiume.

I documentari su Netflix, Amazon o Disney +

Questi sono solo alcuni dei documentari visibili in chiaro in televisione. Se però siete degli appassionati di questo genere di programmi sulle piattaforme streaming come Netflix, TimVision, Amazon Prime o Disney+ potrete trovarne molti altri.

Soprattutto su Disney + c’è proprio una sezione dedicata ai documentari del National Geographic perfetti non solo per gli adulti ma anche per i bambini. Così se questa sera in televisione nessuna delle proposte vi sembra allettante potrete