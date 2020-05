Da non perdere l’appuntamento questa sera, lunedì 25 maggio, con una nuova puntata di Virginia Raffaele Facciamo che io ero: ecco le anticipazioni

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 25 maggio, in onda su Rai2 con Virginia Raffaele con il meglio di “Facciamo che io ero”. Ci saranno i momenti più divertenti e innovativi di quel “circo contemporaneo” fatto di balletti, canzoni e recitazione. La Raffaele ricoprirà diversi ruoli durante la serata, come quella di performer, comica, attrice, caratterista, cantante, ballerina. Ci sarà anche la partecipazione straordinaria di Fabio De Luigi, che dovrà anche stare molto attento alle molteplici personalità che metterà in mostra la Raffaele.

Stasera in tv – Virginia Raffaele Facciamo che io ero, le curiosità

Una serata all’insegna dell’ironia e del divertimento in onda questa sera su Rai2 con la possibilità di apprezzare ancora una volta le qualità di Virginia. Un intero spettacolo che riassumerà tutte le sue virtù recitative e da comica autentica. Appuntamento da non perdere questa sera con il meglio di “Facciamo che io ero”, che andrà in onda in prima serata oggi lunedì 25 maggio 2020.