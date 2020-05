Stasera in tv – Report – L’affare COVID, le anticipazioni del 25 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 25 maggio 2020, con una nuova puntata di “Report – L’affare COVID”: ecco le anticipazioni di oggi

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 25 maggio, con una nuova puntata di Report in onda su Rai3 a partire dalle 21:20. Si parlerà soprattutto di quanto abbia guadagnato la sanità privata con l’emergenza Covid-19. Così andrà in onda l’intervista in esclusiva al capo del gruppo sanitario privato, Antonio Angelucci, parlamentare di Forza Italia, che gestisce, tra le altre aziende, una buona fetta nel Lazio dei fondi stanziati dalla Regione. Poi si volerà in Lombardia dove verrà messo il focus sui principali gruppi privati: la scoperta è che una parte dei guadagni, senza essere tassati in Italia, finisce nei Paesi Bassi. Il premier Mark Rutte è uno degli acerrimi nemici del nostro paese quando si parla di flessibilità sui conti. Inoltre, il cantante Fedez svelerà il retroscena inedito che c’è dietro alla donazione da 4 milioni e mezzo di euro fatta al San Raffaele di Milano.

Stasera in tv – Report – L’affare COVID, gli altri temi

Successivamente durante la puntata andrà in onda anche l’argomento “Segnali di fumo” con le grandi aziende del settore che hanno proposto prodotti alternativi, tra cui quelli a tabacco riscaldato, gli HTP, che fanno assumere nicotina senza combustione. Sembra che siano meno rischiosi, ma l’Istituto Superiore di Sanità ha smentito questa notizia. Report, insieme ad altri dodici media internazionali coordinati dal Consorzio di giornalismo investigativo OCCRP nel progetto “Blowing Unsmoke”, lo spiegherà con documenti in possesso inediti.

Infine, si parlerà della “solidarietà limitata”. Dopo l’ordinanza della Protezione civile del 29 marzo, il Governo ha stanziato 400 milioni di euro per i Comuni italiani per buoni spesa in favore delle famiglie più bisognose. Ecco tutti i servizi interessanti che andranno in onda questa sera, lunedì 25 maggio, in prima serata su Raitre.