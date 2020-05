Stasera in tv – Emigratis, le anticipazioni del 25 maggio

Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 25 maggio, con le repliche di Emigratis in onda in prima serata su Italia1. Ci sarà la quarta puntata della terza stagione con la puntata che farà tappa a Verona, Cracovia, Londra, Manchester, Leeds dove Pio e Amedeo incontreranno tanti personaggi.

Stasera in tv – Emigratis, le curiosità

La puntata di questa sera vedrà protagonisti Fausto Leali e José Mourinho. Poi il duo incontrerà Raf, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Al Bano, Marco Masini, Andrea Bocelli, Benji e Fede, Sara Daniele, Didier Drogba. Infine spazio anche a Davide Zappacosta e Álvaro Morata, Matteo Darmian, Rafa Benítez, Zlatan Ibrahimović, Paul Pogba, Rio Ferdinand e Angelo Ogbonna. Puntata da non perdere sempre con lo scrocco selvaggio del duo Pio e Amedeo che cercheranno così di farsi ospitare con regali davvero costosi da parte dei vip. Appuntamento da non perdere questa sera, lunedì 25 maggio 2020, con una nuova puntata in onda su Italia1.