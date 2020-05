Salvini incidente | caduta in bici mentre è al parco | FOTO

Spiacevole inconveniente per Matteo Salvini con un incidente accaduto nel corso di un pomeriggio trascorso al Parco Sempione a Milano.

Per Matteo Salvini un incidente sfortunato avvenuto a Milano ha creato qualche piccola complicazione. Nel pomeriggio di domenica 24 maggio il leader della Lega ha finito con lo scontrarsi con un’altra persona in bici all’interno del Parco Sempione.

Si tratta di una donna, che nello scontro fortuito che si è venuto a creare ha avuto la peggio. Infatti quest’ultima è incappata in una rovinosa caduta, lamentando delle escoriazioni con perdite di sangue e delle lesioni a spalle e braccia. Per Salvini l’incidente su due ruote invece non ha comportato alcuna conseguenza. Lui è riuscito a mantenere l’equilibrio senza cadere. Ma si è fermato subito per prestare soccorso alla donna, aiutato da altri individui presenti sul posto e che hanno assistito alla scena. La dinamica di quanto accaduto pare sia la seguente. L’ex primo ministro giungeva da destra ad un incrocio tra due viali.

Salvini incidente, il leader della Lega sfiorato in bici da un’altra persona

La donna viaggiava assieme al proprio compagno, a velocità non proprio bassa. La frenata che ha compiuto è servita ad evitare lo scontro con il capo della Lega ma ha fatto si che perdesse l’equilibrio finendo a terra. Subito dopo il gruppo si è spostato su di una aiuola attigua. Da quanto risulta quindi non ci sarebbe stato alcuno scontro diretto. Con Salvini c’era un amico che pure ha partecipato attivamente alle manovre di soccorso.

