Pino Daniele, chi è la figlia Sara: madre, vita privata, Instagram e curiosità

Chi è Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele, grande cantautore partenopeo: madre, vita privata, Instagram e curiosità sulla migliore amica.

Sara Daniele è insieme ai fratelli Sofia e Francesco, uno dei figli di Pino Daniele, nato dall’amore con Fabiola Sciabbarrasi, la sua partner storica. Classe 1996, è la terzogenita del compianto cantautore, che prima di lei ha avuto i figli Alessandro e Cristina Daniele, nati da Dorina Giangrande.

La sua migliore amica è Aurora Ramazzotti e insieme hanno passato il lockdown Coronavirus, tanto che la figlia di Pino Daniele ha scritto su Instagram: “Siamo passate da vivere distanti, a vivere nella stessa città, fino a vivere nella stessa casa. Next step: un figlio insieme”.

Curiosità e vita privata di Sara Daniele, figlia del cantautore

Alla ragazza il padre Pino Daniele ha dedicato un brano molto noto, che si chiama Sara oppure conosciuto come Sara, non piangere, che è contenuto nel disco Medina, pubblicato nel 2001. Del rapporto col padre, lei ha raccontato: “Dopo la sua morte, mi sono persa”. Ha quindi ammesso di essere anche diventata dipendente dall’alcol: “Passavo la mia giornata in tuta e alle 11 del mattino avevo già il bicchiere di vino in mano”, le sue parole al settimanale ‘Oggi’.

Poco si sa della sua vita privata, al di là della grande amicizia con Aurora Ramazzotti, ma attualmente dovrebbe essere single. Ha creato inoltre una linea di t-shirt, che promuove attraverso un sito personale. La giovane figlia di Pino Daniele è anche molto seguita su Instagram con un profilo che ha oltre 280mila follower. Autoironica e creativa, non sembra che abbia un buon rapporto con il fratello maggiore Alessandro.