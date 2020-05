Musicomio: la band scoperta dalla trasmissione Emigratis

Sono stati scoperti e lanciati da Pio e Amedeo di Emigratis: loro sono i Musicomio, una band foggiana che è diventata molto seguita.

Si chiamano Musicomio, vengono da Foggia e sono una vocal band composta da Checco, Miriana e Mario Pio. Molto del loro successo, che li ha fatti diventare virali, deriva dalla partecipazione alla trasmissione Emigratis, condotta dal duo comico Pio e Amedeo.

Leggi anche –> Rodrigo Alves, il Ken Umano 7 ore sotto i ferri: cosa è accaduto

Fondati nel novembre 2015, i tre ragazzi – appena qualche mese dopo – partecipano e vincono Area Sanremo. Questo dà loro l’accesso a Sanremo Giovani, in diretta su Raiuno, dove portano il brano “Come un miracolo”.

Leggi anche –> Michele Dell’Oglio Emigratis: chi è il giovane autistico

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi sono i Musicomio, la band scoperta da Pio e Amedeo

Li notano Pio e Amedeo, che li scelgono per i brani “Dall’Italia” e “Il Giro Del Mondo”. Questi diventano rispettivamente la sigla di testa e coda del programma Emigratis. Il successo è immediato: oggi i tre ragazzi hanno oltre 15mila iscritti sulla loro pagina Youtube e qualcosa come 2,7 milioni di visualizzazioni. Grazie alla trasmissione, entrano anche per quattro settimane nella Top 50 Italy di Spotify.

Durante il programma, la band foggiana duetta con grandi artisti della musica leggera italiana, ovvero Andrea Bocelli, Claudio Baglioni e Toto Cotugno. Sono quindi ospiti dello spettacolo “Tutto fa Broadway”, girando i teatri di tutta Italia. Nell’estate 2019, esce il brano Me Encantas, che con ironia strizza l’occhio ai tormentoni estivi e al reggaeton. Oltre 50mila follower su Instagram, il loro ultimo singolo “Richiamami domani” è uscito a novembre 2019.