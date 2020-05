Mondiali di sci 2021, l’appuntamento a Cortina salta – VIDEO

C’era grande attesa per l’appuntamento con Cortina 2021, sede dei prossimi mondiali di sci. Purtroppo è saltato tutto a causa del Coronavirus.

Nei mesi scorsi tutte le grandi competizioni sportive sono state annullate e spostate a data da destinarsi. Il primo grande appuntamento sportivo a saltare sono stati gli Europei di calcio che si sarebbero dovuto tenere in giugno, quindi è toccato alle Olimpiadi di Tokyo. Gli organizzatori ed il CIO hanno cercato sino all’ultimo di capire la fattibilità dell’evento, quindi si sono visti costretti a rinviare al prossimo anno, sempre che la pandemia lo permetta.

Nelle scorse ore è giunta notizia che anche i mondiali di sci previsti per il febbraio del 2021 a Cortina non si terranno. A darne notizia è stato il presidente del CONI Giovanni Malagò, il quale spera di ottenere un rinvio al 2022 senza perdere la possibilità di mantenere la sede in Italia: “Domani la Fisi chiederà il rinvio al marzo 2022 dei Mondiali di sci di Cortina, programmati per il prossimo febbraio. E’ uno scoop che anticipo. Sono anni che si lavora con la federazione sci e il comitato organizzatore ma domani avverrà questo. Il presidente della Fisi, Fabio Roda, porterà davanti all’esecutivo della Fis questa proposta. Il problema non è la gara, ma tutto quello che ci sta intorno, dal pubblico agli eventi, e la sicurezza deve essere garantita”.

