Matteo Darmian, vita privata: chi è la moglie Francesca Cormanni

Chi è Francesca Cormanni, la moglie del difensore azzurro Matteo Darmian: curiosità e vita privata, famiglia, matrimonio e figli.

Il difensore del Parma e della nazionale italiana, Matteo Darmian, classe 1989, è felicemente sposato dal 2017 con Francesca Cormanni. I due prima delle nozze hanno convissuto per qualche tempo e in ogni caso sono stati fidanzati per ben sette anni.

Il matrimonio si è celebrato il 14 giugno 2017 nella chiesa parrocchiale di Rescaldina, in provincia di Milano. Sebbene la coppia sia molto riservata, la moglie di Darmian in questi anni ha postato su Instagram molti momenti della loro vita privata. Sono stati inoltre ‘pizzicati’ da Pio e Amedeo di Emigratis.

Francesca Cormanni, chi è la moglie di Matteo Darmian

La giovane moglie del laterale di molte importanti squadre di club, il Parma l’ultima in ordine di tempo, è originaria di Arese, piccolo centro alle porte di Milano e noto perché sede dell’Alfa Romeo. Diversi anni fa, in una delle rarissime interviste che ha concesso, la ragazza ha spiegato di essere un’appassionata di moda. Tra i suoi marchi preferiti, Zara e Top shop, oltre che Dolce & Gabbana, Balmain ed Elisabetta Franchi.

Francesca Cormanni è figlia di un noto commerciante di Bollate, dopo il matrimonio la coppia si è trasferita – quando ovviamente Darmian è libero da impegni – in un antico vecchio casale nelle vicinanze di Legnano. Nella primavera del 2019, è nata la figlia primogenita della coppia.