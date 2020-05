Joseph Perfection morto | aveva 21 anni | giocava per la Roma...

Morto Joseph Perfection, giovane calciatore della Roma. Il ragazzo se n’è andato nel corso della nottata tra il 24 ed il 25 maggio 2020. Come è successo.

È morto Joseph Perfection, calciatore della Roma che era entrato a fare parte della squadra Primavera giallorossa allenata da Alberto De Rossi. Quest’ultimo è il padre di Daniele, per oltre 20 anni ex calciatore giallorosso e che aveva annunciato il ritiro nei mesi scorsi. Il giovane Joseph Perfection aveva solamente 21 anni ed a stroncarlo è stato un improvviso malore. Si tratta di un attacco di cuore, che ha ucciso il povero Perfection nel corso della notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio 2020. La notizia ha trovato ampia risonanza grazie al quotidiano romano ‘Il Messaggero’. Perfection, originario del Camerun, era arrivato in Italia da immigrato senza niente con sé ed a migliaia di chilometri lontano da casa. Ma era riuscito a trovare una possibilità di farcela grazie al calcio.