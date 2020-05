Il Gladiatore, la storia di Joaquin Phoenix: dal dramma al successo

Joaquin Phoenix è uno degli attori più brillanti della sua generazione, sotto i riflettori nell’ultimo periodo per il suo Joker. Approfondiamo la sua vita.

Joaquin Phoenix è uno degli interpreti che più si è distinto nella nuova Hollywood. Pupillo di grandi registi, come P.T. Anderson (Vizio di forma, The master), Ridley Scott (Il gladiatore), Woody Allen (Irrational Man) e Spike Jonze (Her), è da diversi mesi sotto i riflettori per l’esplosiva performance nel Joker di Todd Phillips, dove con la sua interpretazione riesce a mantenere le redini dell’intera pellicola. Poche volte si è però raccontata la vita privata del giovane attore, che per alcuni versanti potrebbe essere ritenuta tragica.

Joaquin Phoenix, la tragica vita privata

Incredibile attore, Joaquin non era l’unico della sua famiglia a condividere la passione per il cinema e la recitazione. Il fratello maggiore, River Phoenix, si era distinto sin dalla più giovane età come una stella innata del grande e piccolo schermo. Era stato uno dei protagonisti della perla di Rob Reiner Stand by me, dove aveva regalato una perfomance incredibile e aveva riconfermato le voci a suo riguardo. Dotato di un’innata naturalezza e vulnerabilità emotiva di fronte alla cinepresa, passò in seguito a interpretare ruoli più complessi e “adulti” in film come Belli e dannati, per il quale vinse la Coppa Volpi come migliore attore. Sventura volle che a soli ventitré anni, nel 1993, dopo un periodo da tossicodipendente, fu trovato dal fratello Joaquin in una stanza d’hotel, morto a causa di un overdose.

Joaquin Phoenix, l’alcolismo e la riabilitazione

L’episodio segnò profondamente la famiglia e Joaquin, portando quest’ultimo in un vortice di disperazione che sfociò nell’alcolismo. Nell’aprile del 2005, Phoenix si fece ricoverare presso una clinica di riabilitazione. Grazie al conseguente successo dato dalla sobrietà e da una nuova filosofia di vita, Phoenix decise di dedicarsi all’attivismo, progetto caro anche al fratello defunto, e di combattere ogni giorno per cause ambientaliste e sociali. Il talento e la fortuna lo porteranno ad interpretare personaggi sempre più straordinari e regalare al pubblico grandi performance, facendo crescere, giorno dopo giorno, i suoi fan.