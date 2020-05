Stasera in tv, Il Gladiatore: trama, cast e curiosità sul film

Il gladiatore, l’intramontabile capolavoro di Ridley Scott, andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. Approfondiamo insieme la pellicola.

Era l’ormai lontano Duemila quando Ridley Scott, autore di opere magistrali come Alien e I duellanti, decise di prendere in mano un’opera ambientata nell’antica Roma, negli anni dell’impero del saggio Marco Aurelio, che raccontasse le tragiche vicende del generale Massimo Decimo Meridio e della sua famiglia. Ma approfondiamo meglio la trama del film.

Il gladiatore, la trama

180 d.c., il valoroso comandante romano Massimo Decimo Meridio sta guidando il suo esercito alla vittoria contro le truppe barbariche dei Marcomanni. Le redini dell’impero sono tenute saldamente da un anziano Marco Aurelio, il quale nutre una profonda stima nei confronti del protagonista. L’imperatore è però prossimo alla fine, stremato da una sfibrante malattia, ma non vuole lasciare il regno al suo primogenito, Commodo, che non ritiene all’altezza di un compito tanto maestoso. Il piano di Marco Aurelio è quello di lasciare il trono a Massimo, affidandogli il compito di ripristinare la Repubblica e di restituire il potere al senato. Commodo, venuto a sapere della scelta del padre, decide di assassinarlo e di fingere una sua morte naturale, conquistando così la corona. Massimo, addolorato e riluttante ad accettare il nuovo imperatore in quanto tale, viene condannato a morte e così la sua famiglia. Riuscito a sfuggire alle mani dei suoi boia e tornato a casa, scoprirà una verità sconvolgente.

Il trailer del film

Il gladiatore, tutte le curiosità

Il film fu per Ridley Scott una vera e propria rivelazione. Non solo fu un successo di critica, ma fu anche il secondo film del botteghino annuale, superato per un soffio da Mission Impossible II. La pellicola ebbe la fortuna di contare anche grandi performance attoriali, partendo da Russel Crowe nei panni di Massimo e arrivando sino a Joaquin Phoenix, interprete dello spietato Commodo. Anche la regia di Scott è degna di nota, regalando allo spettatore momenti di prestigio della camera da presa, concentrandoli particolarmente sugli scontri dei gladiatori nell’arena. Questa sera la pellicola sarà trasmessa su Canale 5 in prima serata, non fatevela sfuggire!