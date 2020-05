Durante il sonno notturno un figlio uccide madre massacrandola con svariati colpi di coltello. In Questura poi spiega il perché.

Ha ammesso tutto, parlando di “pressioni insopportabili da parte di lei nei suoi confronti”. Un figlio uccide madre mentre quest’ultima dorme e poi confessa tutto. Lui ha 24 anni e sabato 23 maggio 2020, in Corso Trieste a Caserta, ha ammesso di essere stato lui ad ammazzare la donna.

Il ragazzo si è recato in Questura per riferire alle autorità di quanto compiuto. Il delitto si era consumato a seguito di numerosi colpi di coltello, mentre la 52enne Rubina Chirico stava dormendo. Lui, Edoardo, non riusciva più a reggere i continui litigi e le discussioni che avvenivano di giorno in giorno. Ad un certo punto era anche andato via di casa, trovando ospitalità presso alcuni zii in Umbria, nella località di Spello, in provincia di Perugia. Qui studiava Scienze Politiche. Ora l’omicida è in custodia cautelare in carcere con l’accusa di omicidio.

Figlio uccide madre, poi confessa tutto in Questura

Nulla si sa delle “pressioni insopportabili” riferite dal 24enne, che potrebbero riferirsi agli studi come anche ad altro. Si indaga ancora su quanto successo. Il corpo di Rubina giaceva proprio in camera da letto, tra le lenzuola intrise del suo stesso sangue. Alcuni vicini di casa sostengono di avere visto i due rientrare in casa insieme, intorno alle ore 21:00. Poco dopo, nel corso della serata, hanno fatto seguito delle urla. Edoardo ha raggiunto la Questura di Caserta in stato di choc. Era rientrato in Campania appena due giorni prima.

