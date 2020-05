Eleonora Daniele ricoverata in ospedale, Storie Italiane è sospeso

Eleonora Daniele, conduttrice del mattino del primo canale della Tv di Stato, è attualmente ricoverata in una clinica di Roma.

Eleonora Daniele è stata ricoverata in una clinica di Roma: l notizia, diffusa dal portale Blogo, ha messo in allarme la conduttrice di Storie Italiane, il programma del mattino su Rai 1. Poi, però, la paura ha lasciato il posto a una felice sorpresa.

Cosa è successo a Eleonora Daniele

Eleonora Daniele è in clinica perché sta per diventare mamma. Nelle ultime ore sono iniziate le doglie e tra poco la padrona di casa di Storie Italiane potrà tenere tra le sue braccia la sua prima figlia, Carlotta. Naturalmente Storie Italiane è stato sospeso e il palinsesto del mattino di Rai 1 subirà delle modifiche. La chiusura dell’attuale stagione era prevista per dopodomani, mercoledì 27 maggio, ma Carlotta ha a quanto pare di venire al mondo in anticipo e, di conseguenza, per i prossimi due giorni Storie Italiane sarà coperto dalle trasmissioni del daytime del primo canale della Tv di Stato.

Nel dettaglio, UnoMattina proseguirà la sua programmazione fino alle 11.30 per poi cedere la linea a Elisa Isoardi con La Prova del Cuoco, che partirà a quell’ora solo per due giorni, martedì 26 e mercoledì 27 maggio: da giovedì 28, invece, tornerà alla normale collocazione delle ore 12. Marco Liorni con Italia Sì Giorno per Giorno andrà a occupare la fascia oraria di Storie italiane a partire da giovedì 28 maggio e andrà in onda anche venerdì 29, per poi tornare da lunedì 1° giugno alle 10.30 e per tutto il mese.

