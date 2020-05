Coronavirus Lombardia: “Grazie al plasma risultati straordinari”

Conferenza stampa della Regione Lombardia, con gli ultimi dati e le novità nella lotta al Coronavirus: “Grazie al plasma risultati straordinari”.

Il percorso sul plasma avviato a Mantova e Pavia “ha portato risultati straordinari”. Lo ha riferito in conferenza stampa Alan Rizzi, sottosegretario alla Regione Lombardia con delega alle delegazioni internazionali. Nelle ultime 24 ore, dalla Regione più colpita vengono segnalati 148 nuovi casi e 34 decessi.

Rizzi evidenzia come il dato riguardante l’utilizzo di plasma vada “sottolineato e valorizzato tenendo conto che l’esperienza che ho avuto l’onore di dirigere in questa emergenza è stato il confronto con tutto il corpo consolare”.

Sperimentazione con plasma in Lombardia contro Coronavirus

Il ringraziamento dunque va anche al corpo consolare: “Con loro abbiamo condiviso percorsi che prevedevano la condivisione di terapie innovative e la ricerca dei dpi”. Aggiunge Rizzi: “C’è stata la presenza di tantissimi medici e infermieri che hanno portato il loro supporto e contributo alla nostra regione”. Da parte di tutti, insomma, c’è stata “massima disponibilità” nei confronti della Regione Lombardia.

In ultimo, si evidenzia: “Già la settimana prossima avremo una conference call con tutto il corpo consolare per parlare di temi quali la ripresa economica e la condivisione di percorsi e di temi a livello nazionale e lombardo. Sarà un’occasione per parlare di eventi importanti per il rilancio con un pensiero molto positivo rispetto alla possibilità di vedere un’organizzazione che coinvolga anche il corpo consolare e mi riferisco alle Olimpiadi del 2026”.