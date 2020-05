Coronavirus Italia: dati aggiornati live contagio Regioni 25 maggio

La situazione del Coronavirus in Italia: i dati del contagio nelle singole Regioni del 25 maggio, i numeri live e gli aggiornamenti.

Prosegue la discesa del numero di nuovi positivi al Coronavirus in Italia, dove ieri qualche polemica avevano destato i dati arrivati dalla Regione Lombardia e che segnalavano zero morti. Un dato che di fatto non è stato smentito.

Così, dalla Lombardia nella giornata di oggi vengono segnalati 34 decessi in più rispetto a sabato e 148 nuovi positivi, la metà dei nuovi positivi di ieri. In tutto sul territorio nazionale ci sono 300 nuovi positivi, nuovo record positivo, 92 decessi e oltre 1.500 guariti.

Dati regionali Coronavirus, il punto del 25 maggio

Guardando alle altre Regioni, la Valle d’Aosta vede l’indice Rt tornare sotto 1 e precisamente a 0,6 con un solo positivo nelle ultime 24 ore. Quattro casi ma nessun decesso in Friuli Venezia Giulia, undici in Veneto con quattro nuovi decessi, ma soprattutto i ricoveri in terapia intensiva che scendono a solo 10. In Piemonte, si hanno 48 nuovi contagi e 15 vittime. 17 contagi e sei morti in Liguria, in calo rispetto a ieri. Dall’Emilia Romagna il dato odierno è di 29 nuovi casi e 13 decessi. Cinque i casi in Toscana con due decessi.

Nel Lazio, i nuovi casi sono 16, nove dei quali a Roma e si registrano altri 4 decessi. Due i casi nelle Marche, zero con zero decessi in Umbria, uno solo con due morti in Abruzzo. Al Sud, si registrano ancora 11 casi con 4 morti in Puglia, dove ci sono oltre 100 guariti. Nessuna nuova vittima e 61 guariti in Campania. Zero nuovi contagi e terapie intensive vuote in Basilicata, nessun nuovo contagio anche in Calabria. Quattro i nuovi positivi in Sicilia, zero in Sardegna, una delle Regioni con l’andamento migliore.