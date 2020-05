La Clinica del Pus: nuovi dottori Schiacciabrufoli su Real Time

I dermatologi Adil Sheraz e Dev Shah portano La Clinica del Pus su Real Time: ecco tutto quel che c’è da sapere sul programma.

Stasera alle 23.05 arriva su Real Time un intero team di medici “schiacciabrufoli“ (La Dottoressa Pimple Popper ha fatto scuola…): saranno loro i protagonisti de La Clinica del Pus (titolo originale sull’inglese Channel 5: People Like Pus, ovvero “alle persone piace il pus”. La schifezza è servita.

Benvenuti alla Clinica del Pus

E’ stato proprio il successo del programma con Sandra Lee a convincere il canale 31 a dedicare ancora spazio a bubboni e secrezioni, calcando ancora di più – è il caso di dirlo – la mano. La Clinica del Pus si preannuncia infatti come un programma solo per stomaci forti, con un’alta soglia di sensibilità a scene che definire disgustose sarebbe un eufemismo.

A cimentarsi con il pus in tutte le sue declinazioni saranno quattro affermati dermatologici che operano nel Regno Unito, ovvero le dottoresse Natalia Spierings ed Emma McMullen e i dottori Dev Shah e Adil Sheraz. I medici, di nazionalità diverse ma tutti giovani e dai sorrisi smaglianti, accoglieranno i pazienti per aiutarli a risolvere i loro più o meno gravi problemi estetici (e non. solo).

Spazio dunque ad acne e grossi brufoli, ma anche lipomi e cisti, talvolta invalidanti per chi ne è affetto. Tra i vari casi da affrontare possiamo anticiparvi quello di chi sviluppa un doloroso ascesso a settimana, oppure una donna con una sorta di “palla da tennis” interna sulla spalla, o ancora chi si ritrova sul viso dei grumi gonfi che rendono imbarazzante il solo recarsi al lavoro. Buona visione…

