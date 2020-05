Brian May ricoverato in ospedale, il chitarrista dei Queen ha avuto un infarto

Brian May ricoverato in ospedale, il chitarrista dei Queen ha avuto un...

Lo storico musicista Brian May, chitarrista della Rock Band ‘The Queen’, è stato ricoverato in ospedale dopo un attacco di cuore.

Momenti di panico per i fan della storica rock band britannica – i Queen – quando è circolata la notizia che uno dei suoi componenti, Brian May, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale in seguito ad un attacco cardiaco. A confermare l’accaduto è stato lo stesso musicista tramite le proprie pagine social, dalle quali ha rassicurato i fan che il peggio sembra essere passato.

Leggi anche ->Coronavirus, medico pianista suona i Queen in ospedale: emozione a Varese

Sulla propria pagina Instagram, May ha pubblicato un post dall’ospedale. Il chitarrista si mostra in video con un volto affaticato ed accanto alle immagini scrive: “Le mie avventure mediche! Hmm… Un attacco di cuore puro? Bene, io penso che mi sono sempre preoccupato per i titoli dei miei album. Mi chiedo se sia sconvolgente sapere per alcune persone che ho avuto un infarto”.

Leggi anche ->Suore si scatenano sulle note dei Queen. Impazza il web – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI