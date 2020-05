Barbara D’Urso rimpiazzata da Alfonso Signorini? Ecco la verità

La Regina di Canale 5 Barbara D’Urso “cancellata” dal Grande Fratello e dal programma della domenica per fare spazio al direttore di Chi: lo dicono i rumors delle ultime ore.

La notizia è di quelle che fanno rumore. Secondo le indiscrezioni diffuse dal portale Davide Maggio circa le anticipazioni sulla prossima stagione televisiva 2020/2021 di Canale, Alfonso Signorini potrebbe diventare uno dei volti di punta della rete ammiraglia del Biscione, dove ora regna incontrastata Barbara d’Urso. Per qualsiasi conferma bisognerà attendere la presentazione dei palinsesti Mediaset a luglio prossimo, ma tant’è.

Il 21 febbraio scorso Barbarella aveva annunciato che il suo Grande Fratello sarebbe partito a settembre, ma ora la sua conduzione sarebbe stata cancellata tout court. E a prendere le redini della versione classica del Grande Fratello sarebbe in pole position proprio il direttore di Chi, reduce dal successo riscosso alla sua prima conduzione del reality show dedicato ai vip, che torna a settembre con la quinta edizione.

Se Barbara D’Urso lascia il timone

Secondo i rumors in questione, gli impegni di Alfonso Signorini nella prossima stagione tv non si limiterebbero alla conduzione del Grande Fratello e del Grande Fratello Vip. Il Nostro potrebbe accaparrarsi anche la fascia oraria della domenica pomeriggio di Canale 5, rimpiazzando il talk di Barbara D’Urso con un nuovo programma che vedrebbe schierati proprio i concorrenti dei due reality. In tal modo, Signorini potrebbe diventare il nuovo diretto competitor di Domenica In di Mara Venier. E scusate se è poco…

