Immane tragedia nella mattinata con un bambino morto dopo essere precipitato da una grande altezza dal balcone di casa. Si indaga sul come sia accaduto.

Un grave episodio ha avuto luogo a Lodi nella mattinata di lunedì 25 maggio 2020. Un bambino precipita dal quarto piano di un appartamento situato a Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. In base alle prime informazioni arrivate, il piccolo sarebbe sopravvissuto alla caduta da grande altezza. Subito ricoverato dopo che alcune persone che hanno assistito alla scena hanno avvisato il personale medico del 118, il bimbo è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Qui però non c’è stato niente da fare, con la morte sopraggiunta pochi minuti dopo l’avvenuto ricovero. Le lesioni riscontrato a seguito del terrificante impatto al suolo sono risultate troppo gravi.

Bambino morto, indagano le forze dell’ordine

Subito dopo l’ingresso in ospedale era scattato il ricovero in codice rosso in condizioni gravissime nella struttura clinica di Codogno, sempre in provincia di Lodi. Il piccino aveva solamente 3 anni ed aveva rimediato un trauma cranico estremamente preoccupante ed altre importanti lesioni. Poco prima dell’ora di pranzo è arrivata la conferma con la triste notizia del suo decesso. Su quanto accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, per cercare di stabilire cosa possa avere originato questa tragedia.