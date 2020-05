Ospite alla trasmissione Live Non è la D’Urso, Antonio Zequila è stato attaccato pesantemente dall’influencer Deianira Marzano riguardo alla sua relazione con l’ex fidanzata.

Antonio Zequila è stato ospite alla trasmissione Live Non è la D’Urso, dove ha parlato della sua ex fidanzata, la quale ha declinato la sua proposta di sposarsi, sostenendo di non sentirsi pronta. E ieri sera da Barbara D’Urso, Zequila ha voluto tranquillizzare tutti, rivelando che comunque sono ancora innamorati. L’ex gieffino, poi, è stato attaccato dalla popolare influencer Deianira Marzano.

Quando la Marzano ha ascoltato l’intervista di Zequila ieri sera a Live Non è la D’Urso, si è precipitata su Instagram, per far sapere a tutti cosa ne pensava: “Ovvio che non se lo è voluto sposare perché lei è una dentista famosa… Tu te la volevi solo sposare per sistemarti e farti rifare la dentiera… Ma tutto a posto?“. Le parole dell’influencer sicuramente non faranno piacere a ‘Er Mutanda’. Ieri ospite dalla conduttrice Barbara D’Urso c’era anche l’ex compagna di Morgan, Jessica Mazzoli, che è stata chiamata in studio per confrontarsi con la madre del cantautore. Il dialogo tra le due si è infuocato subito e la conduttrice è dovuta intervenire più volte per riportare l’ordine. Da casa sua, Deianira Marzano ha criticato la ragazza: “Ha fatto X Factor ed è finita nel dimenticatoio, poi ha avuto il figlio con Morgan e ha fatto il GF ed è finita di nuovo nel dimenticatoio…Ultima spiaggia si è rifatta il décolleté per attaccarsi ancora alla storia di Morgan e riniziare questa tiritera…E così si fa altre 4/5 puntate…“.

Deianira Marzano continua a dire la sua sui social

Deianira Marzano ultimamente sembra aver attaccato sia Fabio Colloricchio che Antonio Zequila, mostrando di non avere paura di dire la sua opinione. Continuando a parlare di Jessica Marzzoli su Instagram, però, ha voluto aggiungere quanto segue: “Una mamma che deve andare a parlare di una cosa seria si mette quel vestito così…Ma mettiti una camicetta un po’ appuntata che sei proprio fuori contesto…“.