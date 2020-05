Andrea Radrizzani, chi è: manager italiano, presidente del Leeds

Cosa sapere su Andrea Radrizzani, chi è il manager italiano molto conosciuto nel Regno Unito, dove è presidente della squadra del Leeds.

Classe 1974, Andrea Radrizzani è nato a Rho, un’area metropolitana di Milano. Si è laureato in relazioni pubbliche presso l’Università IULM nel 1996. Fondatore e presidente del gruppo di Aser, una società di investimento globale che si concentra sui settori dei media e dello sport, è un manager italiano molto noto nel Regno Unito.

Leggi anche –> Musicomio: la band scoperta dalla trasmissione Emigratis

Inoltre, è socio fondatore e vicepresidente di MP & Silva, una società internazionale per i diritti sportivi con 18 uffici in tutto il mondo. Il manager ha lavorato come consulente per il gruppo cinese Suning Holdings durante l’acquisizione della squadra di Serie A dell’Inter nel giugno 2016.

Leggi anche –> Michele Dell’Oglio Emigratis: chi è il giovane autistico

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Chi è Andrea Radrizzani, cosa sapere sul presidente del Leeds

Nell’aprile 2015, attraverso Aser, Radrizzani ha lanciato Eleven Sports Network, una piattaforma internazionale di contenuti sportivi e una rete TV. Nel maggio 2018, Eleven Sports Network ha ottenuto un accordo di tre anni per trasmettere partite di calcio della Liga nel Regno Unito e in Irlanda, che erano state precedentemente trasmesse su Sky Sports. Successivamente, ha acquisito anche i diritti per trasmettere la Serie A italiana.

Nel gennaio 2017, attraverso Aser, Radrizzani ha effettuato un investimento nel 50% del capitale azionario del Leeds United, rendendolo comproprietario del club. Il 23 maggio 2017, Radrizzani ha annunciato l’acquisizione del 100% del Leeds United, acquistando le restanti quote del 50% dal precedente comproprietario Massimo Cellino, con Radrizzani che ha acquisito la piena proprietà del club.