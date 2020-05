Alice Canzonieri, chi è l’attrice: Stella nella serie Montalbano

Carriera e curiosità su Alice Canzonieri, chi è l’attrice: non solo il ruolo di Stella nella fiction Il Commissario Montalbano, cosa sapere su di lei.

Nata a Empoli nel 1990, Alice Canzonieri è una giovane attrice di teatro, cinema e fiction, che si è fatta notare per il suo ruolo di Stella nella serie televisiva Il Commissario Montalbano e in particolare nell’episodio Il Covo delle Vipere.

Ha recitato anche in un’altra fiction tratta dai romanzi di Andrea Camilleri: è infatti nel cast di La stagione della caccia – C’era una volta Vigata, regia di Roan Johnson, in cui interpreta il ruolo di Serafina.

Cosa sapere sull’attrice Alice Canzonieri

In realtà, il suo esordio nella fiction italiana è datato 2007, quando entrò nel cast della miniserie tv “Il Capo Dei Capi”, regia di Alexis Sweet ed Enzo Monteleone, nel ruolo di Caterina. Successivamente ha fatto parte del cast di “Donne”, regia di Emanuele Imbucci e ispirata ai racconti di Andrea Camilleri. Quindi è stata nel cast della serie televisiva La mafia uccide solo d’estate.

Diplomata presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa, Alice Canzonieri ama viaggiare e ha studiato lingue. Al cinema ha esordito nella pellicola del 2015 “Italo”, regia di Alessia Scarso. In precedenza è stata l’attrice del corto “Walk With The Devil”, in cui ha interpretato Ofelia, vincendo diversi premi. Molti sono infine anche i suoi ruoli teatrali.