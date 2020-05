William Kate, il retroscena sul possibile addio dopo la provocazione

Non è stato tutto rose e fiori per quanto riguarda la storia d’amore tra William e Kate: ecco il retroscena che avrebbe portato anche all’addio

La crisi per William e Kate risale da parecchio tempo. In passato la donna è stata protagonista anche in negativo. Nel settembre 2004 il Principe ha snobbato Kate scegliendo di andare a fare una vacanza in barca a vela con la presenza di soli uomini intorno alle isole greche. Inoltre, lo stesso William avrebbe insistito anche sul fatto di voler tutto l’equipaggio femminile. Una provocazione soltanto per mettere alla prova il loro amore con questa scelta davvero significativa.

William Kate, ad un passo dall’addio

Durante il loro periodo di crisi così William ha voluto, per certi versi, Kate visto che quando un Principe entra in confidenza con una ragazza, questa non può che diventare sua moglie. Kate gli ha dato il giusto spazio senza però andare oltre. Una prova di forza davvero importante che ha portato così al miglioramento del loro rapporto dopo il ritorno dalle vacanze del Principe.