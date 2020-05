Donald Trump impegnato in una partita a golf. Il presidente degli Stati Uniti finisce nel mirino del suo rivale dem Biden e della stampa: “Se ne frega”.

È polemica per l’atteggiamento di Donald Trump. Il 73enne presidente degli Stati Uniti (compirà 74 anni a metà giugno, n.d.r.) ha spesso mostrato scarsa preoccupazione in merito alla epidemia da Covid in corso da circa due mesi nel suo Paese.

E questo più per motivi legati al suo carattere deciso ed a volte fin troppo proteso alla spacconeria ed alla eccessiva sicurezza di sé. Cosa che ha finito con il causargli delle brutte figure, come quando di recente aveva suggerito “iniezioni di candeggina per contrastare il virus”. Cosa che addirittura poi qualcuno ha fatto, nonostante il magnate in un secondo momento abbia affermato di avere fatto solamente una battuta. Intanto negli Stati Uniti i morti da Corovanirus sono quasi centomila, “Ma Trump se ne va a giocare a golf“, scrive su Twitter Joe Biden, che sarà il suo diretto rivale alle elezioni presidenziali di fine 2020. L’esponente dei Democratici posta anche un video in cui l’inquilino della Casa Bianca si diletta in un club di sua proprietà in Virginia.

Trump, partita a golf senza rispettare le norme anti virus

E lo fa senza assumere alcuna misura di sicurezza. Niente mascherina a coprire bocca e naso né il rispetto della distanza di sicurezza con collaboratori e guardie del corpo che gli stanno intorno. Inoltre non sono mancate delle strette di mano a chi ha giocato contro di lui. Inoltre il presidente ha anche salutato i fotografi presenti appositamente per lui. La Cnn ha parlato della cosa, dicendo che invece lo staff dei bodyguard era munito di mascherine. Lo staff medico-scientifico nominato dalla Casa Bianca aveva fatto sapere venerdì scorso che “gli americani possono uscire. Posso fare sport. Possono giocare a gold o a tennis. Purché rispettino le distanze tra gli individui ed indossino le mascherine”.

Nearly 100,000 lives have been lost, and tens of millions are out of work. Meanwhile, the president spent his day golfing. pic.twitter.com/H1BVNtgVjA — Joe Biden (@JoeBiden) May 24, 2020

Sei anni fa fu lui a criticare Obama per il golf

Regole basilari che Trump per primo non ha osservato. E tra i suoi detrattori c’è anche chi rivanga le parole proprio di Trump rivolte nel 2014 contro Obama. “Barack va a giocare a golf mentre negli Stati Uniti c’è un focolaio di Ebola”. La storia si ripete, con proporzioni ben più grosse per quanto riguarda i casi di malattia. Ed il New York Times ha pubblicato sulla sua prima pagina i nomi di mille cittadini statunitensi uccisi dal virus. “Così avremo qualcosa di cui parlare tra cento anni”, fa sapere l’autorevole quotidiano della Grande Mela.