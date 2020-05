Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 24...

Stasera in tv, Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni di domenica 24 maggio. Andrà in onda su La7 una nuova puntata del programma di attualità e politica condotto in prima serata da Massimo Giletti.





Non mancherà anche questa domenica, come ormai di consueto, l’appuntamento con i servizi, le inchieste, i dibattiti e gli approfondimenti del programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Ecco quali saranno gli ospiti della serata e i temi trattati nel corso della puntata di questa sera.

Stasera in tv, Non è l’Arena: tutti gli ospiti e le anticipazioni di domenica 24 maggio

Anche questa sera, come di consueto la domenica in prima serata, gli spettatori di La7 potranno assistere ad un nuovo appuntamento con il programma di attualità e politica condotto da Massimo Giletti. Si tratterà in particolar modo nel corso della serata della gestione di questa seconda fase dell’emergenza sanitaria, approfondendo nello specifico il tema delle riaperture e della movida incontrollata di questi ultimi giorni in molti luoghi di ritrovo sul nostro territorio nazionale.

Tra gli ospiti della serata, ad approfondire alcuni aspetti legati a questa situazione, troveremo Alessandro Cecchi Paone, Pierpaolo Sileri, Fabrizio Pregliasco. Oltre a Giulio Gallera, Matteo Bassetti e Consuelo Locati. Protagonista del consueto faccia a faccia del conduttore della trasmissione con uno dei maggiori esponenti della politica nel nostro Paese sarà questa sera il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Si tornerà inoltre, nel corso della serata, ad approfondire il tema delle recenti scarcerazioni di alcuni boss mafiosi, oltre a riaprire la discussione sul caso Di Matteo e sulle intercettazioni legate alla vicenda Palamara. Si parlerà di questi argomenti con Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Luigi De Magistris, Antonio Ingroia, Alfonso Sabella, Fabio Amendolara ed Ettore Licheri. Tra le interviste della serata quella a Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Flacone. Sul tema delle riaperture e sugli effetti economici del lockdown interverranno anche Gianluigi Paragone, Peter Gomez, Beatrice Lorenzin, Bruno Vanzan e Paolo Agnelli.