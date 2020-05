Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti, oggi 24 Maggio

Stasera in tv | Live Non è la D’Urso: anticipazioni e ospiti,...

Dall’intrattenimento all’emergenza sanitaria, Live – Non è la D’Urso porterà questa sera in tv tanti ospiti e altrettanti scoop: le anticipazioni sullo show

L’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus continua a incidere sulla nostra quotidianità e, ovviamente, anche sui palinsesti televisivi. Tuttavia Live – Non è la D’Urso e la sua conduttrice si mantengono stabili nella fascia serale, appunto la domenica sera. Pur rispettando le distanze come da decreto, Barbara D’Urso porterà nel suo show il parere di esperti accreditati, che sapranno tenerci aggiornati sull’emergenza economico sanitaria e sulle norme da seguire per evitare il contagio, con un occhio particolare a questa nuova fase di convivenza con il virus. Inoltre tanti saranno gli ospiti appartenenti al mondo dello spettacolo che animeranno la trasmissione, la quale inizierà alle ore 21.20 su Canale 5.

Scopriamo insieme le anticipazioni sul programma.

Live – Non è la D’Urso stasera su Canale 5

Nonostante il riserbo della redazione di Live – Non è la D’Urso, anche oggi qualche indiscrezione su cosa accadrà questa sera in tv è trapelata.

Come è diventata ormai una consuetudine per lo show, la prima parte della trasmissione presterà grande attenzione all’emergenza sanitaria mentre la seconda si concentrerà su forme di intrattenimento più leggero. Durante lo speciale dedicato al Coronavirus ci sarà un talk che coinvolgerà alcuni dei massimi esperti in ambito scientifico e sanitario. Successivamente, verrà ripresa la vicenda giudiziaria (o meglio le vicende giudiziarie) che ha coinvolto Gina Lollobrigida. La diva, seppur non presente fisicamente, sarà la protagonista assoluta della puntata che riporterà ai telespettatori tante esclusive sul caso che riguarda l’attrice. I rumors riferiscono di un collegamento con Andrea Pizzolla, attuale compagno dell’artista rinviato a giudizio.

Sono stati il figlio di Gina Lollobrigida, Milko Skofic e Rigau a denunciare l’ex factotum della diva, accuse che Piazzolla smentisce categoricamente.

Infine, gli ex gieffini Clizia e Paolo Ciavarro si incontreranno di nuovo a Live dopo tre mesi: cosa accadrà?

