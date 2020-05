Squalo Lampedusa | pescatori avvistano grosso esemplare | VIDEO

L’apparizione di uno squalo a Lampedusa mette in subbuglio una imbarcazione carica di pescatori. C’è anche un filmato che riprende l’enorme predatore.

Non era un film ma la realtà: avvistato squalo bianco a Lampedusa. Nella mattinata di domenica 24 maggio 2020, alcuni residenti dell’isola siciliana che si staglia nel bel mezzo del Mar Mediterraneo hanno avvistato un predatore marino dalle dimensioni decisamente considerevoli.

Si trattava di pescatori intenti a fare il loro lavoro e che, di punto in bianco, hanno avvistato l’inconfondibile pinna di un pescecane. Si trattata di un grande squalo bianco, che qualcuno tra i presenti sull’imbarcazione è riuscito prontamente a riprendere nella camera del proprio smartphone. Gli occhi più attenti sono stati in grado anche di riconoscere che quella era una femmina. Il predatore delle acque ha stazionato per qualche minuto vicino alla barca con a bordo i pescatori, mostrandosi comunque molto tranquilla. Va detto che, in certi punti del Mar Mediterraneo, così come in certe parti dell’anno, questa non è certo una novità.

Squalo Lampedusa, le parole del pescatore che ha realizzato il video

I mesi compresi tra maggio e settembre in particolare rappresentano il lasso di tempo dove più è possibile imbattersi in quello che è uno degli animali più temuti in natura. Con questa paura che in realtà è immotivata e viene amplificata solamente dal cinema o da certa letteratura. Va anche detto però che gli avvistamenti si stanno facendo sempre più rari. L’autore del video e che poi ha postato sui social network il video ha fatto sapere che la barca si trovava a dieci miglia a sud di Lmapedusa quando è comparso lo squalo bianco. “È spuntata una pinna, aveva una inconfondibile colorazione bianca ed aveva assunto un atteggiamento di grande curiosità”.

