Roberto Burioni, il racconto: “Ilaria Capua mi ha aiutato…”

Roberto Burioni ha rivelato un aneddoto davvero interessante sul passato con Ilaria Capua: ecco il racconto davvero significativo

Roberto Burioni e Ilaria Capua sono stati e sono tutt’ora oggi i due punti di riferimenti con l’emergenza Coronavirus. Il primo è diventato ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa, mentre la virologa che lavora negli Stati Uniti è spesso in collegamento su La7 a DiMartedì di Giovanni Floris. E così lo stesso Burioni ha svelato un retroscena davvero interessante sul passato: “Dico solo una cosa, quando io ero giovane e tentavo di fare carriera e lei – più giovane – carriera l’aveva già fatta, mi ha aiutato con generosità e per puro amore della scienza a condurre le mie ricerche sull’influenza, senza chiedere mai nulla in cambio”.

Roberto Burioni, anche Ilaria Capua protagonista

Proprio nelle scorse ore la virologa Capua aveva pubblicato un messaggio significativo sui social: “Si lavora insieme per la sanità pubblica. Se vince la scienza, vinciamo tutti”. Un passaggio davvero importante proprio a spiegare che bisogna continuare nella stessa direzione con la speranza di trovare una soluzione al Covid-19.