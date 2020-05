Lino Guanciale, perché è finita con Antonietta Bello: tutta la verità. La loro è stata una relazione duratura e molto intensa. Eppure, purtroppo ad un certo punto, il sentimento è cambiato, ponendo fine al loro rapporto. Ecco cosa è capitato alla coppia.





La loro è stata una relazione molto lunga, durata 10 anni. E tra i due era molto evidente l’affiatamento. Eppure, circa due anni fa, il loro rapporto si è interrotto, lasciando nel dispiacere i moltissimi fan che seguivano entrambi gli attori con grande affetto.

Lino Guanciale e Antonietta Bello: perché la loro relazione è finita? Ecco la verità

Protagonista della fiction Rai L’allieva, giunta alla sua seconda edizione, che si conclude questa sera in prima serata, Lino Guanciale è uno degli attori più amati del panorama televisivo italiano attuale. Guanciale in passato è stato sentimentalmente legato ad una collega attrice, Antonietta Bello, ma la loro relazione è finita circa due anni fa.

Sarebbe stato lo stesso attore a far luce sui motivi della rottura con la Bello, nel corso di una intervista rilasciata tempo fa a Pomeriggio 5 magazine, la rivista della trasmissione condotta da Barbara D’Urso su Canale 5. Ad essere stato determinante, nella rottura di un rapporto che andava avanti da dieci anni, sarebbe stato il lavoro totalizzante dell’attore abruzzese. Un lavoro che Guanciale avrebbe ribadito essere la sua passione più grande ma anche ciò che ha annichilito la propria vita privata, portandogli quindi il successo anche un prezzo alto da pagare.

Guanciale, anche a seguito della rottura, ha ad ogni modo ribadito di essere molto legato alla Bello, che considera una persona estremamente importante nella sua vita, dichiarando di intrattenere ottimi rapporti attualmente con la sua ex fidanzata. La bellissima attrice, classe 1986, è ricordata dal suo pubblico in particolar modo per il suo ruolo nella fiction Le tre rose di Eva.