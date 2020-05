Incidente sull’A13: muore sul colpo il conducente, quattro feriti

Ancora brutte notizie per quanto riguarda i morti sulla strada: un incidente mortale è avvenuto nel bolognese con la morte di un uomo alla guida

Ancora brutte notizie sulle autostrade italiane. Nei pressi di Bentivoglio, vicino Bologna, una persona è morta ed altre quattro sarebbero rimaste ferite. Un altro incidente mortale che è avvenuto nella giornata di ieri sull’autostrada A13 Bologna Padova. Come svelato dall’edizione odierna de “La Repubblica” due auto si sarebbero scontrate due auto e così un conducente è morto sul colpo. Inoltre, una delle due si sarebbe ribaltata finendo fuori strada. Sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della Polizia Stradale, vigili del fuoco e ambulanza. Subito pronto anche l’elisoccorso per il trasferimento in ospedale delle persone rimaste ferite nel drammatico sinistro. Così quel tratto è rimasto chiuso al traffico per diverse ore.

Incidente, ragazzo morto a Caserta

Nei giorni scorsi, il 10 maggio, si è verificato un altro brutto incidente in provincia di Caserta. Un giovane di 24 anni, Antonio Pinto, 24 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è morto sul colpo. Lo scorso febbraio si era laureato.