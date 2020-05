Elisa Isoardi, chi è la mamma Irma Sarale: età, foto, lavoro

Elisa Isoardi è un volto televisivo noto per la conduzione de La prova del cuoco. Anche la sua vita privata è stata sotto i riflettori per la relazione con Matteo Salvini, ma vediamo chi è sua madre Irma Sarale.

La somiglianza tra Elisa Isoardi e sua madre Irma Sarale è impressionante: le due sembrano quasi sorelle. Sono entrambe more e affascinante e hanno un rapporto molto onesto. La madre della conduttrice televisiva de La prova del cuoco, dice di seguire spessissimo sua figlia in tv.

“La guardo tutte le mattine ma a fine trasmissione non mi risparmio! Le dico se mi è piaciuta o meno truccata e vestita in quel modo. Elisa mi ascolta sempre!“, così racconta della figlia Irma Sarale. Il loro sembra essere un rapporto molto amichevole e ricco di confidenze e anche dal profilo Instagram di Elisa si evince come siano vicine, viste le tantissime foto che le ritraggono insieme. A causa degli impegni dell’ex fidanzata di Matteo Salvini, lei e sua madre non possono frequentarsi spesso, ma quando è possibile la conduttrice si reca sempre a casa a Colletto, una frazione di Castelmagno, in provincia di Cuneo.

Visualizza questo post su Instagram La donna della mia vita ❤️ Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 8 Mar 2020 alle ore 6:53 PDT

Il forte legame con la mamma Irma Sarale

Dai racconti della mamma Irma Sarale, sembra che Elisa già da bambina avesse chiaro di non voler vivere in campagna: “Da bambina era particolare. Un giorno la portai in gita con me a Roma, Elisa aveva sette anni. Mentre visitavamo la città, a un certo punto si fermò, mi guardò negli occhi e mi disse: ‘Mamma, io verrò a vivere qui‘. Mi lasciò di stucco quell’espressione, detta da una bimba così piccola. Anche dopo, ha sempre coltivato l’idea di andare via di casa e di andare a vivere in una grande città, come poi è accaduto“.

Impegni lavorativi e lontananza, però, non sembrano essere un ostacolo per la Isoardi e sua madre, che si vedono ogni qualvolta ne hanno l’occasione. Come dimostrato lo scorso gennaio, quando Irma si è recata sul set de La prova del cuoco a sostenere la figlia Elisa, che andava in onda nonostante la febbre alta.