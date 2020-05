Al Bano striglia Mara Venier: lo “sgarbo” a Loredana Lecciso

A Domenica In Al Bano ha bacchettato pubblicamente Mara Venier per una gaffe di quest’ultima su Romina Power e Loredana Lecciso: gelo in studio.

Il grande ritorno di Al Bano a Domenica In non è andato come previsto. L’ospitata del cantante, in collegamento da Cellino San Marco, è stata bruscamente interrotta a causa di un battibecco con la padrona di casa Mara Venier. Il motivo? C’entrano ovviamente le due donne della sua vita, Romina Power e Loredana Lecciso.

Leggi anche –> Loredana Lecciso, il regalo ad Al Bano lascia senza parole: ma Romina non ci sta

Leggi anche –> Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme: l’annuncio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Il botta e risposta tra Al Bano e Zia Mara

Nel corso dell’intervista a distanza Mara Venier ha ripercorso le tappe più importanti della vita di Al Bano citando più volte l’ex moglie americana Romina Power. Nessun cenno, invece, all’attuale (ritrovata) compagna Loredana… almeno finché non si è tirato in ballo il recente 77° compleanno del cantante, festeggiato lo scorso 20 maggio.

Zia Mara ha infatti invitato alcuni artisti a realizzare un video messaggio per il festeggiato: Cristiano Malgioglio, Pupo, Roby Facchinetti, Pippo Baudo… e Romina Power, che però ha preferito inviare una poesia all’ex marito. Quando Mara stava per leggerla, però, Al Bano l’ha fermata invitandola alla par condicio con Loredana Lecciso. La risposta della conduttrice non si è fatta attendere: “Loredana non mi ha mandato niente”. E Carrisi, stizzito, ha subito ribattuto: “Forse non gliel’hai chiesto”. Al che la Venier, incassato il colpo, ha deciso di non leggere la poesia di Romina.

Non è tutto. Al Bano si è anche lamentato per l’intervista piena di gossip. “Par condicio fino ad una certo punto ma pure tu devi raccontare come stanno le cose”, ha allora tuonato la presentatrice veneziana. “Sono stra sereno, vivo in pace con Dio e con gli uomini e le donne che mi seguono”, si è limitato a dichiarare l’ospite. Ma la Venier ha deciso di tagliare corto: “Avevo altri tre filmati da mandare ma preferisco non mandarli. Non è la mia televisione quella di mettere in imbarazzo le persone…”.

Leggi anche –> Al Bano, la rivelazione sulla quarantena passata insieme a Loredana Lecciso

EDS