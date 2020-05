La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, la bellissima Jasmine Carrisi, pubblica una foto sui social molto hot. Lo scatto fa impazzire i suoi followers.

Jasmine Carrisi è la figlia diciannovenne del popolare cantante Al Bano e della soubrette Loredana Lecciso, che hanno da poco ritrovato la sintonia. La coppia insieme ha un altro figlio, Albano Junior, chiamato Bido dagli amici. La più piccola delle figlie del popolare cantante di Cellino San Marco è molto seguita sui social, dove conta 65 mila followers su Instagram. Le sue foto sono sempre oggetto di moltissimi ‘mi piace’ e commenti.

La primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso ha trascorso la quarantena con la sua famiglia nella tenuta di Cellino San Marco, dove ha da poco potuto riabbracciare il fidanzato Alessandro Greco. La giovane coppia non condivide molte foto di coppia sui social, ma dalle poche che pubblicano, si intuisce che stiano insieme dall’inizio dell’anno. Una storia di nuova durata che ha dovuto già sopportare una separazione forzata, causata dal Coronavirus. Se i due continueranno la loro frequentazione, dovranno sopportare un’altra prova di lontananza poiché Jasmine, che si diplomerà a giugno, dovrebbe trasferirsi da settembre a Milano per seguire l’università.

Jasmine Carrisi e lo scatto che fa impazzire tutti

Jasmine per il momento sembra vivere l’adolescenza di una sua qualsiasi coetanea, studiando e coltivando le proprie amicizie. Solo sui social si intravede la differenza dagli altri adolescenti, che non collezionano migliaia di ‘mi piace‘ ad ogni scatto che condividono, come l’ultimo postato dalla giovane Carrisi, che ha fatto letteralmente impazzire i fans. La foto la ritrae mentre prende il sole ed esalta le sue splendide forme, messe in risalto dal costume da bagno.

