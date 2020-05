Vite al limite, chi è Paula: come è diventata oggi, cambiamento incredibile

Vite al limite su Real Time proporrà stasera la straordinaria storia di Paula Jones. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Correva l’anno 2014 quando su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andò in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 2 di Vite al limite con protagonista Paula Jones. Il dottor Nowsaradan si trovò di fronte a una donna in condizioni disperate ma che, con tanto impegno e spirito di dedizione, ha ottenuto uno dei migliori risultati di dimagrimento della serie, spinta dalla volontà di dare un esempio a sua figlia perché non seguisse la sua stessa sorte. Conosciamo più da vicino questa donna straordinaria.

L’identikit di Paula di Vite al limite

All’inizio del suo percorso Paula Jones ha 39 anni, vive a Jonesboro nello stato della Georgia (Usa) e pesa ben 251 kg. Era infelice, frustrata, a disagio con se stessa e con gli altri. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati medi, perdendo 74 kg per arrivare a 177… ma i frutti della sua costanza si vedranno più avanti.

Come si evince dalle foto che vi proponiamo, Paula oggi è solo lontana parente della donna obesa e insoddisfatta che è stata. Il suo è un esempio di grinta e voglia di cambiamento come pochi altri. Ha dimostrato a se stessa di poter essere la donna e la madre che desiderava diventare. Volete saperne di più? L’appuntamento è con la replica tv di stasera alle ore 21:30 sempre su Real Time (canale 31 DTT).

