James Bonner, uno dei protagonisti di Vite al limite, è morto suicida all’età di 35 anni. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

Il tragico e inaspettato epilogo dell’esistenza di James Bonner ha toccato da vicino tutti i fan del programma Vite al limite. Conosciamo più da vicino questo ragazzo dal corpo troppo ingombrante e con un’anima troppo fragile.

L’identikit di James Bonner

James Bonner viveva a Lexignton nella Carolina del Sud (Stati Uniti) e pesava 291 kg quando prese la coraggiosa decisione di rivolgersi alle cure di Vite al limite. Determinato e con una grande forza di volontà riuscì a perdere ben 143 kg, arrivando a pesare 148 kg. Un successo incredibile grazie al quale era riuscito a compiere tutti quei piccoli gesti che prima gli erano preclusi per via della sua stazza.

Dopo la fine di Vite al limite, in onda oltreoceano con il titolo di My 600lb life, James era tornano a Lexignton dove ad attenderlo c’era la sua fidanzata Destiny. I due avevano tutta la vita davanti e tanti progetti in cantiere per il futuro. Lui, però, non poteva dirsi del tutto felice. Il 1 agosto 2018 scrisse un post su Facebook che, col senno di poi, appare tristemente premonitore. Il suo corpo senza vita è stato trovato il 2 agosto 2018 nell’appartamento che condivideva con la sua ragazza: James si è tolto la vita con un colpo di pistola alla nuca. L’arma è stata ritrovata accanto al cadavere.

Come detto, James Bonner aveva ottenuto grandiosi risultati all’interno del programma del dottor Nowsaradan. “LB”, come lo chiamavano gli amici e la fidanzata, aveva finalmente ripreso in mano la sua vita. Ma non è purtroppo riuscito a lasciarsi alle spalle quel senso di depressione che lo perseguitava da anni. Il suo suicidio, a soli 35 anni, ha atterrito il Dottor Nowsaradan e il suo staff: nessuno si sarebbe mai aspettato un finale così per questo ragazzo.

