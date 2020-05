Tragedia a Primavalle: uccide moglie, ferisce il figlio e si uccide – VIDEO

Guardia giurata di 65 anni uccide la moglie dalla quale si era separato, ferisce il figlio e si uccide: la tragedia a Primavalle, quartiere di Roma.

Un dramma familiare si è consumato nelle scorse ore a Primavalle, periferia ovest di Roma: una guardia giurata di 65 anni ha aperto il fuoco contro la moglie, uccidendola, poi ha ferito il figlio 44enne, che si era messo in mezzo. Infine, l’uomo si è suicidato.

Leggi anche –> Morta la star di Netflix Hana Kimura: aveva solo 22 anni

Il dramma si è consumato questa mattina intorno alle 9 in via Francesco Maria Torrigio. La donna è stata prima ferita con un coltello, quindi il marito dal quale si stava separando ha estratto una pistola e ha sparato. Ha successivamente colpito il figlio.

Leggi anche –> Bambino autistico di 9 anni rapito, il corpo viene ritrovato in un lago

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Infine, l’uomo ha puntato la pistola alla propria tempia, sparandosi. Tutti e tre sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, ma per moglie e marito non c’è stato nulla da fare: sono morti durante il trasporto nel più vicino nosocomio. A quanto pare, la donna era andata nella casa dove fino a poco tempo prima aveva vissuto col marito a prendere vestiti ed effetti personali insieme al figlio. Ne è scaturita una violenta lite, culminata nel peggiore dei modi. Sul posto, gli agenti della Polizia di Stato, che hanno aperto le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione.