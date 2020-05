Silvia Romano cambia nome su Facebook: ora è Aisha

La cooperatrice internazionale Silvia Romano, liberata in Somalia due settimane fa, avrebbe cambiato nome su Facebook in Aisha.

Silvia Romano, la cooperante internazionale liberata in Somalia esattamente due settimane fa, è tornata su Facebook, ma avrebbe cambiato il nome anche sul suo profilo. Come noto, la giovane si è convertita all’Islam e ora si fa chiamare Aisha. Avrebbe così aperto un nuovo profilo con quel nome.

Leggi anche –> Silvia Romano | egiziano cerca di penetrare in casa sua a Milano

L’immagine del profilo della giovane cooperante la ritrae serena in un negozio, con un bicchiere in mano e un velo che le copre parzialmente il volto. La copertina del profilo è invece la Porta Blu a Fes, in Marocco.

Leggi anche –> Silvia Romano rompe il silenzio: “Il peggio è passato” – VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Le ultime su Silvia Romano: profilo Facebook, nuovo nome, minacce

Il nome completo del profilo di Silvia Romano è ora Aisha S. Romano, ma non ci sono molte informazioni, se non che la ragazza vive e risiede a Milano. Oltre all’immagine del profilo, aggiornata alcuni giorni fa, e a quella di copertina, con l’ultimo aggiornamento che risale alle scorse ore, il profilo è strettamente privato e si possono vedere soltanto i like della cooperante ad alcune pagine.

Intanto, vista la preoccupazione per le minacce che le sono giunte in questi giorni, le pattuglie delle forze dell’ordine stazionano praticamente di continuo davanti alla palazzina del popolare quartiere del Casoretto a Milano, dove la ragazza dove abita insieme alla sua famiglia. In queste ore, per lei finirà l’isolamento domiciliare.