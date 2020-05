Sabrina Ferilli “arrestata” in diretta, colpa di Maria De Filippi

La seconda puntata di ‘Amici Speciali’ si apre con un colpo di scena: due poliziotti spiegano a Sabrina Ferilli che dovrà seguirli in centrale.

Lontano dai toni di agonismo e sfida delle edizioni tradizionali, ‘Amici Speciali’ ieri si è aperto con il botto. Maria De Filippi ha mostrato un cartello a tutti i presenti in studio e ai telespettatori in cui annunciava che Sabrina Ferilli sarebbe stata “arrestata” poco dopo. Passato il cartello a Michele Bravi, la conduttrice ha chiamato in studio i giurati, ma Sabrina non ha fatto il suo ingresso in studio.

Leggi anche ->Stasera in tv – Amici Speciali di Maria De Filippi: le anticipazioni

La De Filippi si è allora inoltrata nel dietro le quinte seguita da una telecamera ed ha trovato la Ferilli che colloquiava con due poliziotti, uno in borghese e l’altro in divisa. Gli agenti le dicevano che era stata denunciata da migliaia di persone per aver pubblicizzato un prodotto dimagrante che non funziona. L’attrice romana è incredula e nega di aver mai autorizzato qualcosa di simile, ma gli agenti insistono che deve seguirli in centrale.

Leggi anche ->Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019: Sabrina Ferilli si spaventa a morte

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Sabrina Ferilli arrestata: la De Filippi svela che si tratta di uno scherzo

Durante il colloquio dell’attrice con gli agenti, interviene Maria De Filippi che, almeno inizialmente, si finge stupita da quanto sta accadendo e chiede agli agenti se non possano continuare alla fine della diretta. La Ferilli è sempre più agitata e se inizialmente percepisce che si possa trattare di uno scherzo, quando gli agenti insistono entra in confusione e comincia a difendersi: “Non è possibile, io non ho nemmeno i social” e ancora “Ma guarda chiamiamo la polizia”. La De Filippi le fa notare che la polizia c’era già e lei controbatte “Allora chiamiamo i Carabinieri, non lo so. Ma non è possibile”. Prima che lo scherzo diventi troppo pesante, la conduttrice svela alla vittima il raggiro da lei ideato.