Naomi Osaka, atleta più pagata: quanto guadagna – VIDEO

La tennista Naomi Osaka è l’atleta più pagata secondo la rivista Forbes: quanto guadagna la giovane campionessa che ha superato Serena Williams.

Oggi, nella sua storia di copertina, Forbes rivela che l’acclamata star del tennis Naomi Osaka è diventata l’atleta femminile più pagata di sempre. Il record di guadagni di 37,4 milioni di dollari supera quello di Serena Williams, ‘ferma’ a 36 milioni di dollari di guadagni.

Leggi anche –> Quanto ha guadagnato Jennifer Lawrence per Hunger Games – VIDEO

L’accordo della Osaka con la Nike, che le ha pagato oltre 10 milioni di dollari l’anno scorso, è solo una delle tante offerte che ha firmato. La 22enne ha anche siglato accordi redditizi con gli sponsor Procter & Gamble, All Nippon Airways e Nissan.

Leggi anche –> Guadagna milioni di dollari giocando ai videogames, chi è Ryan Kaji

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Si tratta di contratti stipulati in occasione delle Olimpiadi del prossimo anno, dove Naomi Osaka rappresenterà il Giappone. I dati sugli utili di Forbes includono premi in denaro, stipendi, bonus, sponsorizzazioni, royalties e quote di partecipazione tra il 1° giugno 2019 e il 1° giugno 2020. Attesa per scoprire adesso chi è lo sportivo più pagato al mondo.