Michele Placido, la verità sulla relazione extraconiugale vissuta con Virginie Alexandre. Da lei il figlio Inigo, ma “è stato solo un momento”.

Michele Placido, nato il 19 maggio 1946, è un celebre attore, sceneggiatore e registra italiano. Nel nostro paese è conosciuto soprattuto per aver interpretato il ruolo di Corrado Cattani, commissario della Polizia della serie televisiva “La Piovra”. L’attore ha cinque figli: da Simonetta Stefanelli, primo matrimonio da cui ha divorziato, Michele ha avuto Violante, Michelangelo e Brenno. Nel 1988 ha avuto Inigo, nato dal legame intenso ma molto breve con Virginie Alexandre. Dall’attuale moglie, l’attrice Federica Vincenti, con cui si è sposato nel 2012, ha avuto Gabiele, nato nel 2006. A proposito di Federica, Michele ha di recente confessato a Io Donna: “A 75 anni non vorrei possedere più nulla. E Federica… quanti anni ha adesso? 33-34. Probabilmente ci lasceremo, ma con grande amicizia e grandissimo amore. Avremo già passato due decenni assieme. Tanti”. Nella vita di Placido le donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale, e lui non ha paura di ammetterlo.

Potrebbe interessarti anche –> Michele Placido, chi è il figlio Inigo Placido: età, foto, carriera

Michele Placido, la verità sulla storia con Virginie Alexandre

Di Simonetta Stefanelli, madre di Violante, Brenno e Michelangelo, Michele Placido racconta: “Un colpo di fulmine, era di una bellezza rara. Ci siamo sposati dopo 15 anni di convivenza e separati nel giro di altri due anni. Non ci siamo ritrovati su tanti piani”. Anche la storia con Virginie Alexandre, vissuta fuori dal matrimonio a cui Michele era ancora legato, non è andata a buon fine: “Di donne ne ho avute, ma solo loro due hanno segnato davvero la mia vita”, ha detto l’attore. “Virginie Alexandre mi ha dato un altro figlio, Inigo. Però, sono una persona molto sincera, con lei non è stata una storia, è stato un momento. Intenso, ma un momento”. Nel 1983 Virginie Alexandre ha recitato nel film “Bianca”, poi sembra essere sparita dalla scena pubblica e di lei oggi non si sa quasi nulla. Il primo dicembre 2018 il figlio Inigo ha pubblicato un post su Instagram per ricordare il compleanno della madre, che quell’anno ha festeggiato 50 anni.

Visualizza questo post su Instagram Tanti auguri dal 1998 #50 @virginie.alexandre 💃🍾 Un post condiviso da Inigo Placido (@inigoplacido) in data: 1 Dic 2018 alle ore 7:26 PST

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!