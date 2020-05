Lino Banfi, chi è la moglie Lucia Zagaria: il dramma della grave malattia

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi, ha scoperto tempo fa di essere affetta da una grave malattia. Conosciamo più da vicino la sua storia.

Quella di Lino Banfi e sua moglie Lucia Zagaria è una storia drammatica, segnata dal dolore e dalla malattia, ma anche un esempio di un amore capace di andare oltre qualsiasi avversità. La donna ha scoperto tempo di essere affetta dalla sindrome di Alzheimer, una malattia tanto grave che il marito ha deciso di ridurre i suoi impegni lavorativi per starle costantemente vicino. Conosciamo la signora Banfi più da vicino.

Ritratto di Lucia Zagaria

Lino Banfi e Lucia Zagaria sono entrambi originari di Canosa di Puglia. Si sono sposati nel 1962, dopo aver fatto la “fuitina” perché i genitori di lei erano contrari al loro fidanzamento. Lucia era parrucchiera, mentre Lino un ragazzo con il sogno di diventare attore. Dopo dieci anni di “simil-fidanzamento”, lei ha ceduto all’amore e l’ha sposato.

Nel 2012, prima che arrivasse la malattia, Banfi e sua moglie hanno festeggiato le nozze d’oro in pompa magna. Un sogno realizzato per entrambi, visto che la loro prima cerimonia fu davvero molto modesta. Poi, di punto in bianco, tutto è stato stravolto dall’arrivo di un nemico oscuro e insidioso come la sindrome di Alzheimer.

Quando l’attore ha scoperto che la moglie Lucia era malata, non voleva accettarlo. Nel 2019 ha confessato a Domenica In che non riusciva a capacitarsi del fatto che la sua compagna di sempre, prima o poi, non l’avrebbe più riconosciuto: “Abbiamo fatto una vita morigerata, mai un viaggio all’estero o una crociera, mai. Adesso che potrei, purtroppo non posso farlo per via della sua malattia” ha confidato Lino.

In effetti, Lino Banfi ha condotto una vita semplice accanto a sua moglie, che non ha mai lasciato mai sola. Si è sempre ben guardato dallo stile di vita sfarzoso di molti suoi colleghi. E non si è mai voluto allontanare dalla famiglia per periodi troppo lunghi a causa del lavoro. Oggi, con tutte le difficoltà che è facile immaginare, continua a essere fedele a quella promessa d’amore fatta tanti anni fa.

“La seguono i medici migliori – ha raccontato di recente Lino Banfi riferendosi a sua moglie -. Voglio arginare la malattia, le sto provando tutte. E quando posso la faccio ridere. Come ho detto a lei una volta, se un giorno non dovesse più riconoscermi ci presenteremo di nuovo”. Sempre meglio prenderla con ironia…

