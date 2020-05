Juliana Moreira, modella e showgirl brasiliana, è sposata con l’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa, ma in passato è stata legata all’imprenditore Giuseppe Zega.

La modella e showgirl Juliana Moreira è nata il 15 aprile 1982 a San Paolo, in Brasile. Da sempre vicina al mondo dello spettacolo, ha debuttato nella trasmissione Cultura Moderna, condotta da Teo Mammuccari. La sua simpatia ha conquistato il pubblico, tanto da farla arrivare alla trasmissione Paperissima Sprint, che ha condotto per diverse edizioni.

Leggi anche -> Striscia la notizia contro Fazio e Littizzetto: “Insultarono la Botteri” | VIDEO

Juliana Moreira è sposata con l’inviato di Striscia la Notizia, Edoardo Stoppa. I due sono legati dal 2007 e hanno due figli: Lua Sophie e Sol Gabriel. Nella vita privata della coppia, però, c’è stata un’ombra gettata dall’ex della Moreira: Giuseppe Zega. “Sono stata tre anni con Zega, fino al 2007 e di comune accordo abbiamo deciso di lasciarci, a quel punto ho interrotto tutti i rapporti con lui e con tutte le conoscenze che avevamo in comune, come il mio ex manager. Lui però continuava a chiamarmi, mi minacciava dicendo che voleva che tornassi in Brasile a fare la fame. Credo ce l’avesse con me perché non poteva più gestire le mie cose, i miei conti bancari. Lui mi doveva dei soldi, ma ho preferito lasciarglieli. Avevo paura di lui perché è aggressivo e picchia tutti“, così racconta la showgirl. Quando viene chiesto alla Moreira se fosse mai stata picchiata dall’ex, però, preferisce non rispondere.

Leggi anche -> Chi è Juliana Moreira: età, carriera, foto vita privata della showgirl

Le minacce e la denuncia per Giuseppe Zega

Giuseppe Zega è stato un ex fidanzato rancoroso e vendicativo, che quando ha incontrato la ex Juliana Moreira con l’allora fidanzato Edoardo Stoppa nella discoteca Gatto Blu di Civitanova li ha minacciati: “Ti spesso tutte le ossa“, così è stato sentito dire dall’imprenditore nei confronti del giornalista. La coppia ha denunciato l’imprenditore di 55 anni per le minacce subite. Il giudice Danilo Russo l’ha condannato a pagare un risarcimento e le spese legali della coppia, assistita dall’avvocato Daniele Pizzi.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI!