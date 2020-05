Francesco Italia chi è: età, carriera e vita privata del sindaco di Siracusa

Conosciamo meglio la storia di Francesco Italia: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata del sindaco di Siracusa

Francesco Italia nasce a Milano l’11 settembre 1972. Si laurea così in giurisprudenza con la specializzazione in marketing e comunicazione d’impresa. Inoltre, è stato anche direttore di Gay.tv a Milano diventando attivo anche nel volontariato sociale ha ricoperto il ruolo di responsabile di un progetto per la Missione Arcobaleno con COOPI e Aviation Sans Frontieres. Nel 2006 si candida a Milano con la lista civica Moratti, ma poi dopo due anni torna a Siracusa per svolgere attività imprenditoriali nel settore turistico. Nel 2013 diviene vicesindaco di Siracusa al fianco di Giancarlo Garozzo nella gestione della sindacatura. Poi guida gli assessorati all’ambiente, cultura, turismo, spettacolo, Unesco e sport.

Francesco Italia chi è: le curiosità

Successivamente viene organizzato a Siracusa il primo Gay pride e altri eventi culturali. Nel maggio 2017, in occasione dell’inaugurazione della borsa del turismo siciliano Travelexpo, è stato designato tra “I magnifici sette del turismo Siciliano”. Nel 2018 si candida a sindaco di Siracusa dopo il ritiro di Garozzo dalla ricandidatura: v ince al ballottaggio del 24 giugno con il 52,99% delle preferenze battendo Ezechia Paolo Reale. Nel 2019 prende parte attivamente ad Azione, il nuovo partito politico fondato da Carlo Calenda.