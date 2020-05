Darwin di Donatello, chi è Alisha Griffanti: la Diva del Tubo

Chi è Alisha Griffanti, la Diva del Tubo: curiosità e vita privata sul personaggio televisivo che è diventata Miss Darwin 2019 nel programma di Bonolis.

Miss Darwin 2019 ai Darwin di Donatello è stata eletta Alisha Griffanti, la Diva del Tubo. Nata nel milanese e cresciuta in Liguria, successivamente si trasferisce a Cuneo: molto attiva sui social network, su Instagram è seguita da 150mila follower.

Leggi anche –> Darwin di Donatello, chi è Filip Simaz: curiosità e vita privata

A Cuneo si sarebbe trasferita per amore nel 2014, ma della sua vita privata in realtà non si sa granché. In passato avrebbe avuto una relazione con un altro personaggio del web molto conosciuto, ovvero il critico d’arte Andrea Dipré.

Leggi anche –> Sara Croce, foto su Instagram: “Ecco il mio ragazzo”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Alisha Griffanti: chi è la Diva del Tubo

La Youtuber, che sul suo canale ha circa 180mila iscritti, si autodefinisce campionessa di ballbusting. Si è fatta conoscere grazie alla trasmissione Ciao Darwin, nella sfida tra Messaline e Giuliette. Ma non è stato l’unico programma televisivo al quale ha partecipato. Infatti, l’abbiamo vista più volte ospite dei salotti di Pomeriggio 5, condotto da Barbara D’Urso.

Ha anche partecipato al programma di Italia 1 ‘Le Iene’, nel suo ruolo di Mistress. Infine è stata ospite della trasmissione radiofonica La Zanzara, di Radio 24. Alisha Griffanti ha accostato negli anni il suo lavoro di modella con quello di Influencer e ha spiegato di averlo fatto perché fare solo la modella non le garantiva i giusti introiti.