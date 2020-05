Claudio Bisio, la moglie Sandra Bonzi: matrimonio, libro e figli

La vita privata dell’attore e conduttore comico Claudio Bisio, chi è la moglie Sandra Bonzi: il matrimonio, il libro scritto assieme e i figli.

L’attore e conduttore comico Claudio Bisio è felicemente sposato dal 2003 con Sandra Bonzi, brillante giornalista e scrittrice. I due si sono conosciuti in un locale di Milano. Da un incontro casuale, è nata una lunga storia d’amore.

La coppia qualche tempo fa ha pubblicato insieme un libro, “Doppio misto. Autobiografia di coppia non autorizzata”, che a quanto pare è nato molto per gioco, ma che alla fine ha avuto un grande risultato.

Chi è Sandra Bonzi, moglie di Claudio Bisio e mamma

Ha raccontato infatti Sandra Bonzi in un’intervista a ‘Donna Moderna’: “Quando Claudio va in tournée, io resto a casa con i bambini. E diventa difficile parlare con calma. Allora gli ho scritto una mail, una sorta di pagina di diario, in cui vestivo i panni della moglie un po’ sopra le righe. Lui ha raccolto la sfida e mi ha risposto. Così è nato il libro. Che sovrappone elementi di vita vissuta e fiction. Ci siamo divertiti”.

A proposito di figli, la coppia ne ha due, Alice (1996) e Federico (1998), nati prima che i due si sposassero. Claudio Bisio e la futura moglie si conobbero nel 1987 in un locale: “Ero un po’ brilla”, ha confessato lei. I due però si fidanzarono addirittura cinque anni dopo. Classe 1964, Sandra Bonzi ha lavorato per riviste molto importanti come Donna Moderna e per La Repubblica. Ha inoltre collaborato con Mediaset, Sky e Disney Channel.