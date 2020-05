Claudia Pandolfi, chi è la sorella Enrica Pandolfi: età, foto, carriera

Enrica Pandolfi è sorella più giovane dell’attrice Claudia, con la quale ha recitato nel film del 1997 Ovosodo di Paolo Virzì.

Enrica Pandolfi è nata nel 1984 ed è la sorella minore dell’attrice Claudia Pandolfi, che ha raggiunto la popolarità grazie alle sue interpretazioni in Un medico in famiglia con il personaggio di Alice Solari e di Giulia Corsi in Distretto di Polizia.

Enrica Pandoli ha recitato in una piccola parte del film Ovosodo del 1997, di Paolo Virzì. Il film racconta la storia di Piero, soprannominato Ovosodo, un ragazzo cresciuto nel quartiere popolare di Livorno. Cresciuto in un contesto di degrado e ignoranza, trova un punto di riferimento nella professoressa Giovanna e nel coetaneo Tommaso. Quando l’amico deve abbandonarlo per partire per gli Stati Uniti, Piero ormai disilluso, mette da parte le proprie aspirazioni e sceglie il matrimonio (con la vicina di casa Susy, interpretata da Chiara Pandolfi) e un lavoro in fabbrica come operaio.

Visualizza questo post su Instagram 30ANNA Un post condiviso da Enrica Pandolfi (@enri_pandolfi) in data: 17 Feb 2018 alle ore 6:37 PST

Enrica Pandolfi ha interpretato la versione più giovane di sua sorella in Ovosodo, unico film della sua carriera, dato che poi ha preso una strada diversa da quella di Claudia. Dal suo profilo Instagram emerge che lavora come Script supervisor. Ha due nipoti, Gabriele, nato nel 2006 e Tito, nato nel 2016.

