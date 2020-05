Ciao Darwin 7, la provocazione di Ilaria Seghesio

Ancora una puntata imperdibile per quanto riguarda Ciao Darwin 7 con Ilaria Seghesio protagonista assoluta: ecco ciò che è successo durante la puntata

Forse in molti non ricordano Ilaria Seghesio. Protagonista a Ciao Darwin 7 presentandosi così come “fieramente diversa” durante la puntata. Si è mostrata completamente nuda ma coperta da disegni colorati sul corpo: “Sono Ilaria, 20 anni. Volevo dire una cosa: sono diversissima. I veri indossatori di maschere siete voi dei Normali. Perché per confermarvi alla società siete costretti tutti i giorni a non essere voi stessi e non potete ammetterlo. Indossate maschere ovunque“. E così dopo le sue frasi parte la reazione dei Normali che attaccano: “Siete tutte rifatte!”

Ciao Darwin 7, Ilaria Seghesio protagonista

Così la stessa Seghesio si è mostrata davanti a tutti lasciando il suo posto in tribunetta e mettendo in mostra tutte le sue virtù dopo le critiche della rivale: “Avrai una seconda!” Nonostante il suo show in diretta a Ciao Darwin la sua popolarità non è esplose con poco più di mille follower su Instagram.